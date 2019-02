Revolut angajeaza peste 200 de persoane in urmatoarele 6 luni: ce posturi are deschise pentru Romania

FinTech-ul londonez Revolut a ajuns la 4 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 170.000 se afla in Romania, si isi propune sa depaseasca borna de 100 de milioane in urmatorii 5 ani. Pentru… [citeste mai departe]