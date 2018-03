Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta Ordonanța privind lipsa imunoglobulinei in spitale. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului se afla un proiect de Ordonanța pentru incredintarea catre C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general in vederea realizarii activitatii de aprovizionare cu medicamente necesare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente…

- Saptamana viitoare va ajunge in Romania imunoglobulina achizitionata prin Mecanismul european de Protectie Civila, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Saptamana viitoare va veni in tara imunoglobulina pe care am achizitionat-o prin Mecansimul de Protectie Civila, plus ca vor mai veni…

- Imunoglobulina achizitionata prin Mecanismul european de Protectie Civila va ajunge in țara saptamana viitoare, in plus, distribuitorii s-au oferit sa ajute și ei și vor aduce cateva mii de doze, a spus, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. “ Saptamana viitoare va veni in tara imunoglobulina…

- Ministrul Sanatatii a dat asigurari ca exista o comanda ferma pentru dozele de imunoglobulina, contractul este semnat, iar banii 'sunt pregatiti'. 'Deja avem o comanda ferma, avem contractul semnat, avem banii pregatiti', a spus Sorina Pintea. In ceea ce priveste existenta pe ordinea de zi…

- "Se discuta despre aceasta anexa 10, care este o aberatie, nascuta din catacombele ministerului, si nu este normal ca eu, medic primar ATI, lucrand non-stop si in spital de urgenta, sa am o suma fixa de 900 de lei, in loc de spor, in timp ce o asistenta gradul cinci, care lucreaza intr-o sectie normala,…

- Criza imunoglobulinei, partial rezolvata Zece mii de doze de imunoglobulina vor ajunge în tara în cel mult doua saptamâni, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Potrivit acesteia, criza imunoglobulinelor este, astfel, partial rezolvata, dupa activarea Mecanismului…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, considera ca aceasta functie este compatibila cu aceea de prim-ministru pe care o detine, iar oamenii care au sustinut-o au apreciat ca astfel va fi o relatie mai stransa intre Guvern si partid.

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta…

- Criza imunoglobulinei este din ce in ce mai mare. Ministerul Sanatații a luat decizia declanșarii Mecanismului European de protecție civila in vederea asigurarii cantitații necesare de imunoglobulina pentru tratamentul pacienților romani. Mama unei fetițe de 12 ani din Timișoara care necesita tratament…

- Criza imunoglobulinei nu afecteaza, momentan, bolnavii de la Iasi. Cele doua spitale din Iasi in care bolnavii diagnosticati cu imunodeficienta primara primesc imunoglobulina umana prin programul national de boli rare au pe stoc medicamentele necesare. „Va informam ca unitatile sanitare si-au evaluat…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru criza imunoglobulinei si ar trebui sa demisioneze din toate functiile publice, considera europarlamentarul Siegfried Muresan. Eurodeputatul roman critica reactia guvernarii in cazul crizei de imunoglobulina, spunand ca “autoritatile au descoperit, peste…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca Romania cere ajutorul UE si al NATO pentru criza de imunoglobulina din cauza incompetentei si a populismului PSD. "Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti…

- Romania a apelat pentru imunoglobulina la Mecanismul de Protectie Civila Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca România a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, în paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. „Acum…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca prima ședința a noului Guvern va avea loc miercuri. Anunțul vine dupa ce noul Executiv a trecut de Parlament cu 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. „In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…