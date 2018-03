Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a deblocat partial angajarile de judecatori si procurori Guvernul a decis, astazi, deblocarea partiala a angajarilor de judecatori si procurori. Masura este necesara pentru ca în instantele si parchetele din tara se confrunta cu un mare deficit de personal. Sunt vacante…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, a spus premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Asa cum am mentionat, ma intereseaza foarte mult ca sa…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…

- Guvernul a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018. Cheltuielile totale pentru 2018 constituie 972 449,3 mii de lei, pentru lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice naționale.

- Marian Cucșa, deputat ALDE Timiș, propune construirea unor adaposturi pentru aceste femei care pleaca de acasa din cauza abuzurilor partenerului de viața. Deputatul va avea discuții cu conducerea Consiliului Județean Timiș pentru a propune acest lucru – susținerea financiara a ridicarii unor…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, o serie de masuri pentru asigurarea fondurilor necesare consolidarii si modernizarii Salii Palatului, astfel incat lucrarile sa se incheie la timp pentru desfasurarea Concursului International “George Enescu” 2018. Ordonanta de urgenta stabileste…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate, dupa ce un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de senatorii din comisiile de Buget, Economica si Juridica. Mai trebuie insa sa treaca de Senat si camera Deputatilor.

- Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi ridicata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile, scrie MEDIAFAX.Citeste si: Tensiune MAXIMA pentru Darius Valcov: Astazi isi va afla SENTINTA „Intrucat…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Partidul Miscarea Populara reia initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, a anuntat joi liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac."Am depus din nou, astazi, in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Vom incepe o campanie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala, conform Agerpres."Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- „Astazi vom adopta o Ordonanța de urgența privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie. In perioada urmatoare Ministerul Finanțelor Publice trebuie sa identifice o soluție permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitați…

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti pentru HotNews presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Declarația 600 a stârnit o mulțime de controverse în ultima vreme, mai ales dupa ce Guvernul a emis o Ordonanța de urgența prin care persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii au obligația de a-și declara veniturile

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- In PSD s-a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru tranșarea conflictului dintre premierul Mihai Tudose și președintele Liviu Dragnea. In timp ce apropiații șefului de partid se pregatesc de ofensiva, Tudose a luat cateva masuri in Guvern pentru consolidarea propriei sale pozițiii și a…

- O parte dintre crescatori nu vor mai avea interdictie sa isi scoata animalele la pascut. Conform unor noi prevederi legale, pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Guvernul polonez pregateste o 'ofensiva diplomatica' pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez, dar suspendarea dreptului de vot al Poloniei in Consiliul UE (masura…

- Sumele de bani colectate în vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamântului", realizata de sculptorul Constantin Brâncusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

