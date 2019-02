Ordonanta 114/2018 va reduce profitul OMV Petrom cu 50 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- Mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza…

- Compania anunța și scaderea investițiilor fața de 2018, invocand același motiv: instabilitatea legislativa. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție in valoare de cateva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra…

- ​Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investiții de creștere, în timp ce cautam claritate în legatura cu climatul investițional din România, se arata în rezultatele financiare preliminare ale OMV Petrom, publicate pe…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanța de Urgența in baza careia cei care au fost condamnați definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anunțat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader.

- Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) apreciaza ca interpretarea corecta, bazata pe principiile de drept fiscal și pe declarațiile publice, este aceea ca taxa asupra activelor financiare ale bancilor va fi calculata la nivelul intregului an fiscal, fiind insa platibila trimestrial, conform…

- Ordonanța de Urgența anunțata de Guvern prin care sunt introduse masuri fiscale și economice extreme va genera pagube serioase economiei și cetațenilor și slabește increderea in instituțiile statului, au avertizat, vineri, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR), potrivit…

- "A doua rectificare bugetara in Anul Centenarului. Se cheltuie in plus doua miliarde de euro. Nici un cent pentru autostrazi, cai ferate sau spitale noi. Inconștienta guvernamentala dureaza de ani și ani, iar Romania se departeaza tot mai mult de civilizația occidentala, acolo unde statul respecta…