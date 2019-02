Ordonanţa 114/2018. Tăriceanu: Nu va fi abrogată sub nicio formă "O sa astept concluziile colegilor mei senatori de la cele doua comisii, sa vedem daca au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustari, reglajul fin, dar ceea ce va pot spune este ca ordonanta nu va fi abrogata cumva, sub nicio forma, pentru ca am vazut tot felul de comentarii si sugestii ca ordonanta ar putea fi abrogata. Nu, nu va fi abrogata, dar anumite modificari se pot face, daca din aceste discutii si consultari pe baza unor analize rezulta solutii mai bune", a precizat Tariceanu, dupa intalnirea cu reprezentanti ai Coalitiei pentru Dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

