Ordinul ministrului Apararii privind misiunile in strainatate pentru programul de inzestrare Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au facut luni un apel catre Rusia pentru a distruge un nou sistem de rachete de croaziera despre care sustin ca ar constitui o ”incalcare directa si continua” a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si au acuzat Rusia de destabilizarea securitatii

- Judecatorul Cristi Danileț s-a dezlanțuit dupa de o tanara din Timișoara, angajata a unui cazino, a fost snopita in bataie de un client nervos ca pierduse bani la jocuri de noroc. Tanara a fost lovita cu salbaticie cu un scaun. Oamenii legii l-au reținut pe barbat in scurt timp."Daca nu știați…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1065 de ieri, 17 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 140 2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 6 la Ordinul viceprim ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49 2014 privind instituirea si conferirea unor distinctii onorifice in Ministerul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr 994 din 23 noiembrie a fost publicata Circulara privind lansarea in circuitul numismatic si punerea in circulatie a unor monede dedicate marcarii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.Actul normativ este semnat de presedintele Consiliului…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 902 din 26 octombrie a fost publicat Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 113 din 17 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490 2008 privind insemnele heraldice ale structurilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 961 din 14 noiembrie anul curent a fost publicat Ordinul ministrului Apararii numarul 192 2018 din 29 octombrie pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.102 2012 privind sistemul de distinctii militare din Ministerul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 924 1.XI.2018 a fost publicat Ordinul nr. 118 2018 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 60 2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice precum si Regulile…

- "Prin achizitionarea acestor trei noi sisteme, care se adauga celui contractat deja in luna noiembrie 2017, se finalizeaza etapa I de inzestrare cu sistemul Patriot, cele patru instalatii militare urmand sa intre in dotarea Fortelor Aeriene Romane incepand cu a doua parte a anului 2019, primul sistem…