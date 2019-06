Stiri pe aceeasi tema

- Maresalul Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, a ordonat fortelor sale sa considere drept tinte ostile navele si interesele Turciei, interzicand totodata zborurile inspre si dinspre Turcia, informeaza sambata AFP. "Turcia sustine Guvernul de Unitate Nationala (GNA, sprijinit de ONU) si sunt…

- Libia, cuprinsa de instabilitate de la caderea regimului lui Moammar Gaddafi in 2011, este teatrul unor noi confruntari sangeroase de la lansarea, pe 4 aprilie, de catre maresalul Haftar, ''omul forte'' al estului tarii, a unei ofensive impotriva Tripoli, sediul GNA, recunoscut de catre comunitatea…

- Cel putin 205 oameni au fost ucisi, iar alti 913 raniti, in doua saptamani de lupte desfasurate in cadrul ofensivei Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, potrivit unui nou bilant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP potrivit…

- RAZBOI total in Libia. Forțele mareșalului Haftar au bombardat capitala. Cel putin 7 explozii puternice au zguduit centrul orasului, conform reporterilor AFP. Este pentru prima oara cand este atins centrul capitalei. Tirurile nu au fost revendicate. Potrivit informatiilor furnizate…

- Luptele se intensifica între forțele mareșalului Khalifa Haftar, care avanseaza spre capitala libiana, și cele al guvernului de uniune naționala (GNA) cu sediul în Tripoli, cu câteva ore înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, scrie AFP.Armata Naționala…

- Trupele maresalului Haftar, cu cartierul general in estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminica in partea sudica a capitalei Tripoli si avanseaza spre centru, in pofida armistitiului pentru evacuarea civililor solicitat de ONU.

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.