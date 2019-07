Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Protecție a Copilului Dolj face precizari legate de preluarea fetiței din Mehedinți, in contextul in care angajații instituției au fost solicitați sa fie prezenți: „procurorul de caz a stabilit modul de acțiune, in sensul ca personal va intreprinde demersurile de preluare a copilului”,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad anunta ca Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilitați, aflat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, va fi inchis. „La nivel național, prioritatea in domeniul protecției drepturilor copilului este inchiderea…

- Un bancomat a fost aruncat in aer in orasul Arad, in noaptea de marti spre miercuri, insa hotii nu au reusit sa fure nimic pentru ca aparatul nu era alimentat cu bani. Explozia a avut loc in cursul nopții de marți spre miercuri pe Calea 6 Vanatori la sucursala unei banci. Explozia a fost atat de puternica…

- ARAD. S-au unit impotriva violenței domestice! Pentru ca exista un vid legislativ in aceasta materie, Tribunalul, Judecatoria, Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, Parchetul de pe langa Judecatoria Arad, Inspectoratul de Poliție Județean Arad și Direcția Generala de Asistența Sociala și…

- Comunicat. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad organizeaza in fiecare an intalniri periodice de lucru cu reprezentanții unitaților administrativ teritoriale, cu primarii,...