- Hilde Brandl (PNL) și Gabriela Zoana (PSD) au avut un schimb de replici dupa ce liberala și-a aratat nemulțumirea ca Laura Codruța Kovesi nu este susținuta din Romania pentru funcția de procuror-șef european, criteriul decisiv fiind faptul ca este romanca. Iata replicile din emisiune: …

- Polițiștii de la transporturi efectueaza miercuri peste 1.000 de percheziții pe colete trimise prin corespondența, acestea vizând traficul cu tutun prelucrat și eludarea plații accizei la bugetul de stat, a anunțat miercuri Poliția Româna, care subliniaza ca a beneficiat de sprijinul Poștei…

- Fenomenul mamelor adolescente ramane unul alarmant in Romania, in condițiile in care rata mortalitații infantile este de aproape 3 ori mai mare in cazul acestora decat in cazul mamelor adulte, care au acces la asistența medicala adecvata. Read More...

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anunțat, la RFI, ca liberalii vor sesiza Comisia de la Venetia in cazul noii OUG pe legile justitiei. „Cred ca primul demers care se va cristaliza din partea PNL va fi sesizarea facuta din nou, prin intermediul delegatiei noastre la Adunarea Parlamentara de pe langa Consiliul…

- Dupa parerea mea, in plina tensiune generata de evolutia alarmanta a gripei, care, iata, UCIDE la „FOC AUTOMAT”, CAZUL ANULUI, pana acum, cel putin, este cel al italianului impostor care s-a dat- cu SUCCES ULUITOR- drept MEDIC si... a mai si efectuat diverse interventii chirurgicale. Read More...

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au cerut informații despre anchetele ce-l vizeaza pe falsul medic italian, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- O tanara in varsta de 18 ani din Ploiești a fost transportata la spital, miercuri, dupa ce a cazut dintr-un autobuz in mișcare, in urma desprinderii geamului din spatele vehiculului. Poliția a inceput o ancheta in acest caz. Reprezentanții Ambulanței Prahova declara ca medicii au fost chemați dupa ce…