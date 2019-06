Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de validare a constatat ca sunt indeplinite cerintele legale pentru ca Petre Cioaba sa ocupe mandatul de deputat. Conform regulamentului Camerei, locul vacant de deputat este ocupat de supleantul imediat urmator pe lista de candidati, iar Petre Cioaba ocupa acest loc in Circumscriptia electorala…

- Liviu Dragnea este vizitat joi la Penitenciarul Rahova de iubita sa, Irina Tanase, și de fiul sau, Valentin. Aceștia i-au adus fostului președinte al Camerei Deputaților un bagaj cu mai multe lucruri necesare. Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, și Irina Tanase, iubita liderului PSD, s-au prezentat…

- Camera Deputaților va vacanta locul de deputat al lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Conducerea forului legislativ astepta, marti, motivarea deciziei in cazul lui Liviu Dragnea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, si, ca urmare, nu poate fi vacantat mandatul de…

- Marcel Ciolacu este propunerea PSD pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. La ieșire din ședința CEX, marți seara, Ciolacu a facut o dezvaluire enigmatica.”Nu am discutat cu colegii de la Pro Romania. Ma bazez pe voturile de la PSD și ALDE. Maine avem procedura, avem votul. Am…

- Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea (57 de ani), a fost inchis luni intr-o celula de la Penitenciarul Rahova destinata VIP-urilor, prin care a mai trecut si Adrian Nastase, alt fost presedinte al PSD si fost presedinte al Camerei Deputatilor. Politicianul este singur in celula.…

- Presedintele condamnat al Camerei Deputatilor a ajuns in spatele gratiilor. Masina in care se afla Liviu Dragnea, insotit de doi politisti, a ajuns la Penitenciarul Rahova. Presedintele PSD a fost huiduit de cateva zeci de protestatari, care l-au asteptat in fata inchisorii scandand „La puscarie” si…

- Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a primit, vineri, 15 martie 2019, la Resedinta eparhiala, pe domnul Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, insotit de doamna Rovana Plumb, Ministru Fondurilor Europene, de doamna Carmen Dan, Ministru de Interne, de domnul senator…