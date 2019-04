Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a declarat, joi, cu referire la cazul celor trei elevi injunghiati in plina strada, ca este vorba despre un incident izolat, potrivit Agerpres. El a dat asigurari ca in toate scolile sunt organizate frecvent actiuni de prevenire a actelor de violenta,…

- DECLARATII.. Modul in care a zeci de morminte de la cimitirul evreiesc din Huși au fost profanate a atras o serie de reacții virulente la nivel național. Drept urmare, astazi, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a convocat o conferința de presa, in care a ținut sa-și exprime punctul de vedere,…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat doua teme care au fost transmise Parlamentului ca fiind de interes national si urmeaza sa fie puse in discutie la referendumul din 26 mai: interzicerea OUG in domeniul infractiunilor si interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie, potrivit…

- Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, aceasta urmand sa fie de 0,4% pe an pentru institutiile cu o cota de piata mai mare sau egala cu 1% si de 0,2% pe an pentru cele cu o cota de piata sub 1%, conform proiectului de ordonanta privind modificarea OUG 114. Cota…

- "Este, probabil, un paradox, dar e important sa vedem lucrurile din perspectiva asta, e o mare deznadejde, foarte multi oameni si-au pierdut si isi pierd speranta, dar cred, in acelasi timp, ca e o mare oportunitate, pentru ca daca oamenii se trezesc si isi asuma rolul pe care il au in societate,…

- Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a cerut primarilor sa faca eforturi pentru a monta camere de supraveghere macar in punctele nevralgice, cum ar fi intersectiile sau centrele de comuna. „Stiu ca primarii spun mereu ca nu pot rezolva problema pazei, din cauza lipsei banilor. Totusi, trebuie…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a cerut, joi, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, sprijin financiar din partea Consiliului Judetean pentru instalarea de camere de supraveghere in toate localitatile judetului. Solicitarea a fost facuta dupa ce conducerea Inspectoratului de Politie Judetean…

- CONSTRUCTIE… Anul acesta, daca toate lucrurile vor merge in directia normala, soferii care circula pe traseul Crasna-Vaslui-Iasi vor circula pe un pod nou, in locul celui improvizat, care a creat multe probleme in ultimii ani. Prefectul judetului, Eduard Popica, a spus ca, in cateva zile, se va finaliza…