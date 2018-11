Stiri pe aceeasi tema

- In vederea asigurarii cu personal calificat a structurilor de asistența psihologica din Armata, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a semnat Ordinul pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind adoptarea unor masuri temporare in vederea incadrarii functiilor de psiholog din Armata Romaniei”. Documentul…

- In vederea asigurarii cu personal calificat a structurilor de asistenta psihologica din Armata, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a semnat Ordinul pentru aprobarea "Instructiunilor privind adoptarea unor masuri temporare in vederea incadrarii functiilor de psiholog din Armata Romaniei".Documentul…

- De astazi, amenda pentru lipsa rovinietei se anuleaza daca șoferul nu primește inștiințarea in termen de 4 luni de la constatare, conform unei modificari legislative. Pana acum, prescrierea amenzii pentru rovinieta intervenea in sase luni de la savarsirea faptei Legea nr. 60/2018 pentru modificarea…

- Reprezentantii PNL au depus astazi, 12 septembrie a.c., la Avocatul Poporului solicitarea de sesizare a Curtii Constitutionale asupra OUG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Va transmitem mai jos documentul: Catre Avocatul Poporului Domnului Victor CIORBEA, Avocat al Poporului Subscrisul…

- Experții care au elaborat studiul preliminar pentru viitoarea autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov traseaza o taxa de acces de 6,3 euro/100 km pentru autoturisme, 8,8 euro/100 km pentru vehicule comerciale grele și 12,6 euro/100 km pentru autocare, arata un document publicat in Monitorul Oficial, potrivit…

- Legea privind declararea voluntara a bunurilor și stimularea fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul prevede ca cetațenii care pana acum nu și-au declarat imobilele, mașinile și banii vor putea sa o faca platind un impozit de doar trei la suta și, astfel, sa

- Ministrul Transporturilor a semnat ordinul prin care se interzice omologarea in Romania a masinilor cu volan pe partea dreapta. Interdictia va intra in vigoare imediat ce ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial.

- Ministrul Transporturilor a semnat ordinul prin care se interzice omologarea in Romania a masinilor cu volan pe partea dreapta. Interdictia va intra in vigoare imediat ce ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial.