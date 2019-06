Ordin al Ministrului Afacerilor Interne. Embleme onorifice pentru jandarmi. Care sunt acestea si in ce situatii se acorda (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe raul Prut, pe raza judetului Botosani, valabila pana la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, pe raul Prut - sector amonte Acumularea Stanca Costesti…

- Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT va fi operat de Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si prin inspectoratele pentru situatii de urgenta subordonate. Asa prevede un proiect de Ordonanta…

- Plutonierul adjutant Gratian Dancșorean cu Diamond si Rocky, un ciobanesc belgian si un ciobanesc german, participa la operatiunile de cautare-salvare a persoanelor surprinse sub daramaturi sau izolate in padure. Exercițiul NATO Vigorous Warrior 2019 se desfașoara in baza militara Cincu cu…

- Elicopterul trimis la Brezoi de la Inspectoratul General de Aviatie pentru a-i ajuta pe pompieri sa stinga incendiul de padure din zona a fost retras duminica dupa-amiaza, dupa patru zile de interventii, actiunea urmand sa fie continuata doar terestru, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari din Valcea continua actiunea de stingere a incendiului de padure din comuna Malaia, elicopterul trimis de la Inspectoratul General de Aviatie fiind retras joi, dupa patru zile de interventii, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ...

- Pompierii militari valceni intervin marti pentru stingerea ultimelor focare ale incendiului de padure de la Malaia, din zona Muntilor Lotrului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.Acestia au precizat ca in zona actioneaza…

- Pompierii militari valceni intervin marti pentru stingerea ultimelor focare ale incendiului de padure de la Malaia, din zona Muntilor Lotrului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Acestia au precizat ca in zona actioneaza in continuare atat…

- Apropiații acestuia știau ca a plecat intr-un concediu. Barbatul in varsta de 35 de ani ar fi fost gasit inghețat, iar in buzunar ar fi avut un bon de taxi, dar și un trandafir, spune Romania TV. Barbatul din Giurgiu nu a fost dat disparut, iar salvamontiștii cautau un alt barbat. Pentru…