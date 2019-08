Stiri pe aceeasi tema

- Dupa evolutii in fata publicului din tara in concerte sustinute la Sinaia si Bucuresti, Orchestra Romana de Tineret si Cristian Mandeal au entuziasmat cei peste 2200 de spectatori care au umplut spectaculoasa sala ElbPhilharmonie Hamburg, in cadrul Festivalului Schleswig-Holstein.

- Dupa doua evolutii in fata publicului din tara in concerte susținute in cadrul a doua festivaluri internaționale de vara de la Sinaia (7 august, Sala Cazino, Festivalul International „Enescu si Muzica lu...

- Joi, 5 septembrie, de la ora 16.30, la Ateneul Roman, va evolua Orchestra de Camera Pelleas, dirijata de Benjamin Levy, cu un program alcatuit din lucrari de Debussy, Enescu, Ravel, Chabrier, Bizet. Solist va fi violonistul Tasmin Little.

- Festivalul Internațional „Vara Magica” propune publicului bucurestean pe 31 iulie si 1 august doua concerte foarte atractive: Orchestra Romanian Sinfonietta dirijata de Horia Andreescu cu un program exclusiv Mozart si trioul Constantin Sandu – pian, Rafael Butaru – vioara, Razvan Suma – violoncel, cu…

- Concertul Regal Caritabil, unul dintre cele mai longevive si de succes evenimente de strangere de fonduri din Romania, ii va aduce pe scena Ateneului Roman, pe 25 octombrie, pe soprana Cellia Costea, tenorul Teodor Ilincai si Orchestra Romana de Tineret, dirijata de Gabriel Bebeselea. Potrivit unui…

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim. Am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- Festivalul Internațional Enescu și muzica lumii, ediția a XX-a, va incepe la Sinaia pe 16 iulie si va ramane deschis publicului pana pe 22 august, accesul la concerte fiind cu intrarea libera. Acest proiect creat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu a pornit ca o continuare a ideii…

- - 10 iulie, Alexandru Tomescu si Omar Massa - 11 iulie Festivalul Internațional „Vara Magica” invita pentru a opta vara consecutiv iubitorii de muzica clasica aflați in București in lunile iulie si august sa vina la seria de 13 concerte camerale și simfonice ce se va desfașura intre 10 iulie și 21 august,…