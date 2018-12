Orbul din Ierihon Sfintele Scripturi ne spun ca fara Hristos nu putem ,,vedea" si intelege ceea ce ne lipseste. Avem nevoie pana la sfarsitul veacurilor de Evanghelia Lui, ca sa nu ne cuprinda iarasi ,,intunericul".,,Trebuie sa fac, pana este ziua, lucrarile Celui ce M a trimis pe Mine; ca vine noaptea, cand nimeni nu poate sa lucreze". Ioan IX, 4 . De cate ori ne am lipsit de El, am orbecait si am dat prin toate ,,gropile" si greutatile vietii, chiar daca peste noi a trecut si ,,secolul lumin ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

