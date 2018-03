Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis luni sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, potrivit AGERPRES.Sesizarea s-a aflat pe oerdinea de zi a sedintei CCR in 7 martie, care a amanat pronuntarea pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, ca are incredere ca nu vor exista obiectii la Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic si i-a…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Șeful UDMR, Kelemen Hunor, a spus, în cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Târgu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita ”polemica” interetnica. ”15 martie este o sarbatoare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita 'polemica' pe acest subiect. "15 martie este o sarbatoare importanta si poate sa fie o sarbatoare importanta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- PNL și PMP au sesizat Curtea Constitutionala in privinta legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Tanczos Barna considera ca o este o acțiune „absolut de neințeles".

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic ca infiintarea prin lege a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures este un rezultat concret al acordului de cooperare parlamentara, iar Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a propunerii legislative privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Parlamentul a adoptat inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, decizie care genereaza o reacție puternica din partea opoziției formata din PMP și PNL, singurele partide care s-au opus acestei masuri. Citește și: ALERTA - Parlamentul a DECIS: se inființeaza Liceul Romano-Catolic…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, urmeaza sa fie votata, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional, proiectul fiind adoptat deja de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant din Senat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, dupa intalnirea avuta cu presedintele PNL, Ludovic Orban, ca decizia referitoare la sustinerea Guvernului Dancila urmeaza sa fie luata la ora 14,00 de catre parlamentarii Uniunii, dar ca o discutie pe aceasta tema, cu alte formatiuni, ar fi trebuit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca a avut, luni dimineata, o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, la initiativa acestuia. Kelemen a spus ca UDMR va lua la ora 14.00 o decizie privind votarea Cabinetului Dancila, iar despre intalnirea cu Orban a spus ca, pentru a fi convins cu cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, de la ora 14,00. "O sa ia o decizie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se intalneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita ministrului Finantelor sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze ordinul cu privire la Declaratia 600, iar in caz contrar sa il demita pe acesta, potrivit unui comunicat de presa. Orban spune despre acest ordin ca este o "bataie de joc" la adresa a peste…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala,…