Stiri pe aceeasi tema

- "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea unui Brexit fara acord, gandindu-ne in special la cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie si la britanicii de pe continent care, mai mult decat oricine, sufera din cauza nesigurantei si ar fi primele victime ale unei iesiri dezordonate",…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, Eugen Tomac, presedintele PMP, si Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru Cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, au reactionat in urma sanctionarii postului Realitatea TV cu intreruperea emisiei de catre Consiliul National al Audiovizualului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca „apocalipsa fiscala“ pregatita de GUvernul Dancila prin noi taxe e „o crima economica“ si pare un razboi indreptat imporiva economiei romanesti.

- Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata saptamana trecuta de Parlamentul European la Strasbourg, nu este impotriva Romaniei sau romanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in dezbaterea 'Tinerii in dialog cu Parlamentul European', gazduita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ca prin rezolutia Parlamentului European arata ca institutia apara Justitia din Romania. Mai mult, liderul liberal sustine ca din citirea raportului MCV se poate intelege ca Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt impotriva UE si antieuropeni.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ca prin rezolutia Parlamentului European arata ca institutia apara Justitia din Romania. Mai mult, liderul liberal sustine ca din citirea raportului MCV se poate intelege ca Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt impotriva UE si antieuropeni.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a aratat ca in Romania, ca si in alte tari, se practica atacul contra democratie si impotriva societatii civile. "Mi se pare de-a dreptul…