Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Biroul Executiv al partidului a initiat un proiect de hotarare pentru demiterea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, urmand ca grupul parlamentar liberal sa decida momentul initierii proiectului de hotarare.

- „Este un proiect legislativ pe care l-am avut si in sesiunea trecuta, care a fost respins, insa, in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor este tot mai vizibil vinovatul decredibilizarii institutiei Parlamentului, decredibilizarii imaginii Romaniei in strainatate, a devenit personajul…