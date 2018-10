Liberalii vor cere conducerii Parlamentului sa solicite Comisiei de la Venetia asistenta in procesul de elaborare a modificarilor la Codurile penale, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban.



"Am luat decizia in BEx de a ne adresa Birourilor permanente ale celor doua Camere pentru a transpune in decizia Birourilor permanente solicitarea formulata de Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale care a elaborat Codul penal si Codul de procedura penala, respectiv vom cere ca in Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa se decida o solicitare oficiala catre…