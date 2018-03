Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Congresul PNL din acest weekend a starnit rumoare la nivel naționale, dupa ce președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a condamnat pe aleșii din teritoriu care fac «blaturi» cu PSD. Ioan Turc, președintele organizației județene PNL Bistrița-Nasaud, spune ca nu s-a simțit deloc vizat de aceasta remarca.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- "Toate aceste decizii le-am luat considerandu-ma nevinovat si pentru ca asa mi s-a parut normal, firesc, corect pentru orice democratie, orice tara si societate in care exista domnia legii. Am facut lucrul acesta pentru ca eu consider ca nimeni nu este mai presus de lege, asa cum spune Constitutia,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la ultimul termen in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca asteapta ca instanta sa consfiinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune.

- Presedintele PNL spune, la Digi24, ca ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi. Nu i se pot imputa acesteia fapte si afirmatii ale oricarui procuror din DNA, a spus Ludovic Orban. In acelasi timp, acesta a precizat si ca subiectul nu ar trebui sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu a respins varianta formarii unei coaliții de dreapta impotriva PSD la viitoarele alegeri și a spus, luni seara, ca partidul condus de Traian Basescu este „aproape in toata țara" in alianța cu PSD-ul.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat ieri „Cartea Neagra a guvernarii PSD” in care se arata ca din cele 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, coaliția majoritara a indeplinit complet doar 33.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa îsi asume guvernarea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- PNL se reuneste marti pentru a decide care va fi pozitia pe care o vor avea atunci cand se va declansa mecanismul de consultari pentru numirea unui noi premier de catre Klaus Iohannis. „Inca nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea in PSD, care sa reziste mai mult de sase luni in fruntea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu „lacrimi de crocodil” la catafalcul Majestatii sale, afirmand ca „un comunist tot un comunist”. …