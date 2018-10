Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la documentul trimis de ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, catre CE care prevede inghetarea salariilor din anul 2019, ca social-democratii sunt niste "parsivi cu doua fete", una spun institutiilor UE si alta comunica public in Romania.

- "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea formei bugetului Uniunii Europene pe 2019 fara sumele necesare la care Romania are dreptul pentru plata despagubirilor pentru cetatenii…

- "Am luat decizia sa depunem o motiune impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine. Dupa refuzul majoritatii parlamentare de a constitui comisia de ancheta, care sa analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scaparea de sub control a pestei porcine,…

- "Daca tot spune ca e foarte interesat de bugetele structurilor de siguranta nationala (presedintele Romaniei, Klaus Iohannis n.r.), de ce nu a convocat CSAT azi, sau luni, sau marti si nu pe 4 septembrie. Inteleg sa fii in concediu, dar cred ca problemele tarii sunt primele care conteaza. Pe rectificarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru ca nu a prezentat, in iulie, raportul privind situatia economica pe sase luni, asa cum il obliga legea raspunderii fiscal bugetare.