Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a persiflat joi Uniunea Europeana (UE), ingrijorata de ideea unui nou val de migranti sirieni dinspre Turcia, adaugand ca el "va deschide portile (in fata migrantilor) atunci cand va veni vremea", informeaza AFP."Atunci cand spun ca vor fi deschise portile…

- Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia…

- Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA. Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia Siriei, nu a Europei, a…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat astazi ca 2-3 milioane de refugiati sirieni care se afla in Turcia sau in Europa ar putea fi reinstalati in Siria daca "zona de securitate" pe care vrea sa o creeze in nordul tarii s-ar concretiza, informeaza agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ameninta ca va „deschide portile” pentru a le permite refugiatilor sirieni sa paraseasca Turcia si sa se indrepte spre tarile occidentale, daca o controversata „zona de siguranta” in Siria nu va fi stabilita in curand.

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- ''Italia joaca un rol central in familia noastra europeana si contam pe contributia ei activa la proiectul european'', a declarat joi Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, adaugand ca Juncker va discuta in cursul acestei zile cu premierul Conte, caruia ii ureaza succes in formarea…