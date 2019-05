”Așa cum astazi am infruntat frigul, ploaia, sa fim la fel de determinați sa infruntam un adversar pervers, un adversar care nu respecta nicio regula, un adversar care calca in fiecare zi demnitatea fiecarui roman, sa ne luptam cu un adversar care este capabil de orice pentru a nu pierde puterea. Sa le spunem romanilor ca adevarata putere este in mana fiecaruia, ca au gloantele de argint cu care pot sa rapuna dracii roșii care iși bat joc de Romania. Glonțul de argint e ștampila de vot care sa fie pusa pe sageata Partidului Național Liberal.” a spus Ludovic Orban, in Suceava.