- Ludovic Orban, presedintele PNL, le-a cerut liberalilor prezenti la o intalnire organizata la Constanta sa se pregateasca de guvernare si faca o campanie cat mai serioasa pentru realegerea lui Klaus Iohannis.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat-o miercuri pe Viorica Dancila ca nu respecta Constitutia prin refuzul de a se prezenta la votul de incredere in Parlament si subliniaza ca PSD „guverneaza impotriva poporului roman”.Totodata, Orban critica anuntul premierului care a propus miercuri pentru locurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers. "PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune de cenzura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD nu mai are ce cauta la guvernare dupa alegerea lui Klaus Iohannis ca presedinte, in noiembrie. Liderul liberal a facut acest comentariu intrebat despre faptul ca in discursul de lansare a candidaturii sale la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca decizia Curtii Constitutionale privind completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitiei sfideaza vointa cetatenilor. El anunta ca PNL pregateste un proiect de reformare a CCR, "astfel incat ca nu se mai permita subiectivismul politic…