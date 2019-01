Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la candidatura lui Dacian Cioloș pentru Parlamentul European, ca ”oricine e liber sa candideze, important e cu ce program și cu ce experiența vine”. Liderul PNL a afirmat ca va exista un pact de neagresiune intre partidele de Opoziție.„PNL…

- Guvernul s-ar confrunta cu o lipsa a banilor, motiv pentru care apeleaza la metode care lovesc in firme, sustine fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta explica de ce rambursarile de TVA din decembrie nu au fost platite nici pana azi, spre deosebire de situatia din…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata pe Facebook, ca prin ordonanta de urgenta privind masurile fiscale, Guvernul urmareste sa faca rost de bani pentru a acoperi gaurile bugetare cauzate de cheltuielile nesabuite.

- Ordonanța de Urgența anunțata de Guvern prin care sunt introduse masuri fiscale și economice extreme va genera pagube serioase economiei și cetațenilor și slabește increderea in instituțiile statului, au avertizat, vineri, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR), potrivit…

- Purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat vineri ca impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ, în cazul în care se vor aproba în formula propusa.

- Președintele PNL, Ludovic Orban considera ca premierul și actualul guvern nu va da ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere in pragul preluarii de catre Romania a președinției Consiliului European și ca acest lucru ar fi o ”crima” impotriva Romaniei la nivel...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sighetu Marmatiei, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul PSD-ALDE nu a lansat nicio investitie din banii imprumutati de la banci, in ultimii ani. „Pana astazi, de la preluarea guvernarii, PSD-ALDE au contractat credite in valoare de 18,5 miliarde…

- “Constatam in ultima perioada ca sportul preferat al primarului #ZERO este risipa banilor publici. Iar mai grav este ca pe langa disprețul fața de munca și efortul locuitorilor din Sectorul 5, nici activitațile edilitare nu produc vreun rezultat. In singurul sector al Capitalei…