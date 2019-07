Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ludovic Orban va prezenta liberalilor, in ședința de luni a Biroului Executiv de la ora 12.00, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, au precizat surse din partid, pentru MEDIAFAX.Printre numele vehiculate ar fi avocatul Cristian Bacanu, Sebastian…

- ​Președintele Ludovic Orban va prezenta liberalilor, in ședința de luni a Biroului Executiv, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, au precizat surse din partid. Printre numele vehiculate ar fi avocatul Cristian Bacanu, Sebastian Burduja, cel al carui partid PACT a fuzionat…

- Președintele Ludovic Orban va prezenta liberalilor, in ședința de luni a Biroului Executiv de la ora 12.00, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, au precizat surse din partid, pentru MEDIAFAX.Printre numele vehiculate ar fi avocatul Cristian Bacanu, Sebastian…

- Rares Bogdan a vorbit despre ce s-a intamplat in sedinta Biroului Executiv al liberalilor. 'Ludovic (Orban - n.r.) a facut o propunere, au fost discutii - unele mai tensionate, unele mai putin - important este ca am iesit de acolo uniti, Eu am spus-o si o repet: ii rog pe toti membrii PNL…

- 'Astazi am adoptat in Biroul Executiv proiectul de revizuire a Constitutiei Romaniei, in urma vointei exprimate de cetatenii romani in cadrul referendumului din 26 mai. Am adoptat acest proiect in care am introdus, pe langa modificarile care se impun ca urmare a vointei exprimate de cetatenii romani…

- "Avem mai multe evenimente la care l-am invitat pe presedinte. De exemplu, avem ziua partidului pe data de 24 mai, vineri, si l-am invitat pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. De asemenea, sunt actiuni ale presedintelui Iohannis in teritoriu la care probabil o sa existe si actiuni comune cu…

- 'Avem informatii din toate judetele ca prefectii si presedintii de consilii judetene incearca sa-i forteze pe primarii partidului de guvernamant sa se aseze in fata sectiilor de votare si sa le ceara cetatenilor care vin la vot sa nu voteze la referendum, incalcand grav legea', a spus Orban, dupa…

- Solicitam conducerii Parlamentului demararea de urgenta a procedurilor pentru desemnarea noului Avocat al Poporului si facem un apel catre toti parlamentarii sa mai citeasca inca o data prevederile constitutionale privind Avocatul Poporului, sa citeasca legea de organizare si functionare si sa contribuie…