"Va spun cu toata convingerea ca nu a reusit sa ii convinga pe niciunul si nici nu e greu sa nu fii convins de Ludovic Orban. Oamenii il cunosc. Stim cate cepe degerate face Ludovic Orban in relatia cu colegii de partid si in prezenta publica. Uitati-va si la guvernul propus de Orban acum. Pai, cei de la PNL ce credeti ca zic cand vad lista de gurvernabili, in varianta in care Ludovic Orban ar fi premeir? Danca, Cațu, domnul Mocanu? Niște parasutati care nu au avut nico legatura cu partidul. Nu au incredere nici colegii lor in ei. Cum sa aiba incredere altii de la alte partide ca vine guvernul…