Orban: Susţinerea candidaturii lui Eckstein-Kovacs la funcţia de Avocat al Poporului El a afimat ca decizia de a sustine propunerea UDMR a fost luata si "pentru a creste sansele de a pune un Avocat al Poporului care sa nu fie din zona puterii".



"Pentru unitatea opozitiei, pentru a asigura sansa parlamentarilor care sunt de partea opozitiei, am acceptat, dupa discutii si cu societatea civila, cu partenerii nostri din opozitie, am acceptat sustinerea acestui candidat. Nu este candidatul nostru, dar intotdeauna in politica trebuie sa ai flexibilitate. Asa cum partenerii din USR au sustinut candidatura candidatului PNL Raluca Turcan pentru presedintia Camerei, renuntand…

Sursa articol: dcnews.ro

