Orban: Sustinerea candidaturii lui Eckstein-Kovacs la functia de Avocat al Poporului

Stiri pe aceeasi tema

- El a afimat ca decizia de a sustine propunerea UDMR a fost luata si "pentru a creste sansele de a pune un Avocat al Poporului care sa nu fie din zona puterii"."Pentru unitatea opozitiei, pentru a asigura sansa parlamentarilor care sunt de partea opozitiei, am acceptat, dupa discutii si…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat joi, la Cluj, ca Uniune va sustine numirea lui Eckstein-Kovacs Peter ca Avocat al Poporului. Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, care este pozitia UDMR...

- "Inca nu am luat o decizie, vom discuta. Suntem de acord cu un candidat comun al opozitiei, nu respingem ideea ca propunerea sa vina de la USR. Dar in cazul Eckstein Kovacs nu am luat inca o decizie", a declarat un lider PNL. USR il sustine pe fostul senator UDMR si consilier prezidential Peter Eckstein…

- Peter Eckstein Kovacs este propunerea USR, urmand a fi sustinuta si de PNL si UDMR pentru Avocatul Poporului, in conditiile in care mandatul lui Victor Ciorbea a expirat la 6 mai. Fost lider al UDMR. Eckstein Kovacs este printre politicienii de origine maghiara perceputi drept anti-PSD.

- PNL, USR si PMP s-au inteles pe un pachet mai larg de masuri. Pe langa sustinerea Ralucai Turcan pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cele trei formatiuni se angajeaza sa mai opereze o serie de modificari.CITEȘTE ȘI: Obiceiuri perverse: Credeai ca au un efect pozitiv, dar iți…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „cel mai jalnic Avocat al poporului trebuie sa plece acasa” si a solicitat conducerii Parlamentului demararea urgenta a procedurilor pentru „desemnarea unui Avocat al poporului, nu a unei slugi a puterii”.

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. În baza unei decizii a Curții Constituționale din iunie 2015, luata în baza sesizarii unor deputați socialiști cu privire la incompatibilitatea funcției de deputat, premierul în exercițiu Pavel Filip și miniștrii în exercițiu Monica Babuc,…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…