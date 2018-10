Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara, la Digi 24, ca o motiune de cenzura va fi depusa "cu siguranta", dar momentul depunerii va fi atunci cand sansele de a obtine voturi suplimentare fata de ale parlamentarilor de opozitie vor fi "cele mai mari".



Orban a mentionat ca in scopul obtinerii votului unor parlamentari de la partide care in prezent sustin guvernul, au loc discutii atat cu grupurile parlamentare, cat si cu parlamentari PSD.



"Cu siguranta (vom depune o motiune impotriva guvernului - n.r.), avem o echipa de negociere care este angrenata in negocieri…