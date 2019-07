Orban, supărat pe Firea: Nu a avut nici cel mai mic interes "Ma gandesc la sistemul de parcari, de exemplu. Ii vedeti in continuare pe parcagii care iau banii de la oameni si dau niste chitante. Asta in timpul de lucru, ca in afara timpului de lucru sunt altii parcagii care cer taxa de protectie. Primaria nici macar nu are capacitatea de a asigura personal in sistemul acesta de epoca de piatra pentru a administra toate locurile de parcare de la sol pe care il detine. Traficul - s-au investit vreo 28 de milioane de euro pentru a asigura in interiorul inelului circular o semaforizare inteligenta(...) Trebuie sa stiti ca acest sistem nu functioneaza. S-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede ridicarea mașinilor parcare neregulamentar pe strazile din Capitala. Ridicarea autoturismului ii va costa pe șoferi intre 200 si 270 de lei, iar stationarea ajunge 150 de lei pe zi. „Incepand cu data intrarii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri, pe Facebook, ca bugetul Bucureștiului a fost „masacrat” prin decizii guvernamentale, in contextul in care PMP vrea sa taie 600 de milioane de lei din buget (aproximativ 10%) de la școli, strazi, cultura spații verzi sau biserici, din cauza incasarilor…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu lunar de aproximativ 14.000 de lei, cu aproape 4.000 de lei mai mult decat in 2017, potrivit ultimei sale declarații de avere. Asta in condițiile in care recent, edilul a anunțat ca Bucureștiul este in „faliment nedeclarat”, iar instituția…

- „Suntem in faliment nedeclarat” spunea primarul Capitalei acum cateva zile. Intre timp, pe SICAP (platforma de achiziții publice), au aparut noi achiziții pentru organizarea Festivalului de Folclor. In total, costurile pentru acest eveniment se ridica la nu mai puțin de 1,4 milioane de lei. Inca o dovada…

- Gabriela Firea s-a declarat surprinsa, într-o postare pe Facebook, de declarația lui Liviu Dragnea, care a spus ca analiza privind candidatul PSD la prezidențiale ar trebui facuta ”între Gabriela Firea și Tariceanu”, dar nu vrea sa candideze la președinție. Aceasta a mai scris…

- Liviu Dragnea a spus asta-seara ca Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, ar fi candidatul ideal al partidului pentru alegerile prezidențiale. Gabriela Firea l-a refuzat ferm pe Liviu Dragnea, cu care a avut conflicte virulente nu cu mult timp in urma. Primarul Capitalei s-a vaitat ca a fost carotata…

- Banca de alimente a Bucurestiului, cea mai mare din Romania, prinde contur! Incep lucrarile la Centrul Municipal Lira - complexul care va cuprinde Banca de Alimente, Cantina Sociala, Centru de Asistența pentru Mama și Copil și reintegrare socio - profesionala.Primarul General, Gabriela Firea,…

- Dupa mai bine de doi ani de procese, judecatorii Tribunalului Bucuresti au pronuntat, miercuri, falimentul RADET, au declarat pentru Ziare.com surse din sistem. RADET - regia detinuta de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si care distribuie, in Capitala, agentul termic produs de ELCEN -…