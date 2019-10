Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca Opozitia a demonstrat in plenul Parlamentului ca are majoritate, aratand ca motiunea de cenzura are, in prezent, peste 80% sanse sa treaca. "Din 1990, in 30 de ani de parlamentarism, indiferent cine a fost la putere sau ce premier sau presedinte al partidului majoritar a existat, niciunul nu a programat motiunea sambata sau duminica. (...) Astazi, Opozitia a demonstrat ca are majoritatea, in niste conditii foarte dificile, in care am jucat pe teren advers, presedinte de sedinta care a refuzat sistematic sa supuna la vot propunerea decenta…