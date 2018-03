Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Proiectul privind Unirea Romaniei cu Republica Moldova caștiga tot mai mulți adepți in randul clasei politice din cele doua țari. Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova și explica necesitatea unui asemenea gest.

- Weekendul acesta va ramane cu siguranța in cartea de oaspeți a municipiului Buzau. Astazi, primarul Constantin Toma i-a primit pe cei peste o suta de primari, viceprimari și consilieri locali din Republica Moldova care au semnat Unirea cu Romania. Alaturi de familiile lor, moldovenii au umplut la refuz…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Membrii Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, in unanimitate, o declaratie de unire simbolica cu Republica Moldova. Inițiatorul demersului „fara efecte juridice”, primarul Buzaului, Constantin Toma, spune ca acțiunea este un prim raspuns al romanilor la gestul a peste o suta de primari moldoveni…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica. „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea…

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- „In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire",…

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Deputatul Partidului Democrat Corneliu Dudnic a declarat sambata, 24 februarie, ca el va fi primul care va lua arma in mana pentru a apara autonomia gagauza, in cazul in care Republica Moldova va decide sa se uneasca cu Romania.

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, l-a provocat pe primarul PSD al orasului Beclean, Nicolae Moldovan, sa initieze, in premiera pentru Romania, o hotarare de Consiliu Local prin care un oras din tara noastra sa isi afirme dorinta ca R.Moldova sa revina in vechile hotare. Moldovan…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni.

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Inca trei localitați din Republica Moldova au votat Unirea cu Romania, prin decizii ale Consiliului Local. Astfel, ajunge la 17 numarul localitaților care aleg Romania. Sunt informații potrivit carora și alte decizii vor fi luate in zilele, saptamanile, lunile urmatoare. Nu mai puțin de 17 primarii…

- Mihai Ghimpu avertizeaza ca alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor fi corecte. "In ziua alegerilor poate vor fi libere si corecte, dar pana la vot nu vor fi. Ele deja au inceput sa nu fie libere si corecte", a declarat Mihai Ghimpu, care a precizat ca circumscriptiile electorale au fost…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Liberalii din stanga Nistrului, la fel iși doresc Unirea cu Romania. Despre aceasta menționeaza Președintele PL, Mihai Ghimpu, care a avut o intalnire cu Consiliul organizației teritoriale PL din raioanele din stanga Nistrului.

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania.Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu cetatenii…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Dupa ce Primaria comunei Parcova din raionul Edinet a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie simbolica de Unire cu Romania, alte patru localitati din Republica Moldova s-au alaturat acestei actiuni.

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Zeci de oameni au huiduit si au scandat „Hotii, hotii”, „Vrem autostrada, nu penali pe strada” si „PSD, ciuma rosie”, in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi, de ziua Unirii Principatelor Romane. Participantilor le-a fost impartita „Proclamatia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire. "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate."Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forta in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea si care este mesajul Bucurestiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani?

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat vineri, 15 decembrie, la emisiunea "Ora Basarabiei" de la Iasi TV, ca Romania este pregatita pentru o eventuala unire cu Republica Moldova, in pofida afirmatiilor ca tara nu ar fi inca gata sa-si asume acest proces, transmite Radio Chisinau.