- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca motivul din spatele deciziei Comisiei Juridice a Parlamentului European de a-l acuza de conflict de interese pe eurodeputatul Laszlo Trocsanyi, propus de Budapesta pentru postul de comisar european, este ca fostul ministru al justitiei a

- Laszlo Trocsanyi, eurodeputatul ungar caruia Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) i-a respins joi candidatura la postul de comisar european pentru vecinatate si extindere, a apreciat într-o declaratie citata de MTI ca a fost vorba de o decizie politica lipsita de orice…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Laszlo Trocsanyi, candidatul Ungariei pentru portofoliul de comisar european pe extinderea UE in Europa de Sud-Est a fost respins de Comisia Juridica a Parlamentului European (JURI). Scorul a fost covarsitor in defavoarea acestuia: 17 voturi impotriva, 2 pentru si 2 abtineri. Deocamdata, Romania si…

- Candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa joi de Comisia juridica a Parlamentului European (JURI), a anuntat eurodeputatul PNL Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook. 15 europarlamentari au votat impotriva Rovanei Plumb, iar 6 europarlamentari…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri seara, la Sfantu Gheorghe, ca daca ar fi in locul guvernantilor ar implementa un "proiect consistent si pe termen lung" pentru romanii din diaspora, cu predilectie pentru comunitatile romanesti din jurul granitelor tarii, care au nevoie de sprijin,…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…

- A fost o decizie buna sa ''lasam la o parte gherilele ideologice'' si sa votam pentru lideri care au un ''instinct pragmatic al vietii'', a declarat Viktor Orban la postul public de stiri M1 dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.''Am ajuns pana acum la o decizie…