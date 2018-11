Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, sambata la Iasi, in legatura cu eventualitatea depunerii unei motiuni de cenzura vizand Guvernul, Ludovic Orban a anuntat ca se poarta discutii, dar ca inca nu poate spune exact ziua in care ar urma sa fie depusa. Ci doar ca ar urma sa se faca un astfel de pas in actuala sesiune parlamentara.…

- PNL poarta negocieri cu parlamentari PSD, dar si ai altor formatiuni politice pentru sustinerea motiunii de cenzura, a afirmat sambata presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Suntem in negocieri asidue. Toata lumea trebuie sa stie ca pentru reusita motiunii este necesar ca in plus sa…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit la Parlament cu ceilalți lideri ai opoziției, Dan Barna (USR) și Eugen Tomac (PMP), pentru a face o prima evaluare referitoare la majoritatea parlamentara inainte de a depune moțiunea de cenzura, au precizat surse liberale

- "Noi nu luam parlamentari, nu vor avea voturi suficiente pentru a trece o motiune de cenzura. Dar, intr-adevar, va pot confirma ca sunt mai multi parlamentari care vor sa vina la PSD si eu sunt de acord cu asta. Asta nu inseamna ca ii luam. Sunt oameni care au decis sa nu mai stea in partidele in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca sunt semne, insa nu suficient de concludente, ca exista un numar semnificativ de parlamentari din majoritatea parlamentara care ar putea sa sustina o motiune de...

- "O sa il invit pe domnul Basescu sa imi spuna ce parlamentari din majoritatea guvernamentala considera domnia sa ca voteaza motiunea de cenzura. Daca sunt suficienti vom inainta motiunea. Motiunea de cenzura este un demers extrem de serios, un demers care trebuie sa aiba la baza negocieri purtate…

- "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai potrivit moment pentru a da jos guvernul a fost exact atunci cand s-a produs ruptura in PSD. La ora actuala, Liviu Dragnea pregateste o remaniere guvernamentala. Are suficiente parghii si functii…

- PNL a stabilit o echipa de 11 liberali care sa poarte negocieri cu grupurile parlamentare in perspectiva motiunii de cenzura, iar discuțiile vor incepe chiar in aceasta saptamana, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, relateaza...