- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti ca obiectivul partidului, in aceasta sesiune care se incheie in luna decembrie, este daramarea Guvernului Dancila si ca vor fi intensificate negocierile cu celelalte partide in perspectiva depunerii unei motiuni de cenzura. „Vom depune motiune de cenzura,…

- Orban a afirmat ca acest lucru reprezinta o "gafa monumentala", pe care liberalii se vor lupta sa o corecteze in Parlamentul European. "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca este prematur sa se discute acum despre intelegeri cu parteneri de viitoare guvernare, prioritare fiind alegerile pentru Parlamentul European, urmate de prezidentiale, unde PNL il va sustine pe Klaus Iohannis pentru un al doilea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este oportuna o rezolutie cu privire la Romania in cadrul Parlamentului European, in conditiile in care tara noastra va prelua de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene. "In ce ce ne priveste, consideram ca nu este…

- Europarlamentarul Teodor Stolojan a anunțat ca nu susține rezoluția privind Romania, menționand ca este inadmisibil sa se discute o astfel de decizie despre țara noastra cu doar cateva luni inainte de preluarea peședinției Consiliului European."In primul rand este regretabil ca ajungem in…