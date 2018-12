Presedintele PNL, Ludovic Orban, declara, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, ca "someaza" Guvernul Dancila "sa ia de urgenta atitudine fata de confiscarea in masa a automobilelor romanilor din Italia".



"Guvernul Romaniei a atins un nivel de nepasare si incapacitate cronice, nefiind in stare sa mai apere interesele romanilor din strainatate sau macar sa fie la curent cu modul in care le sunt incalcate drepturi fundamentale, precum cel la proprietate sau libera circulatie. Incepand din 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare o modificare a Codului rutier italian prin care…