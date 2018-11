Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita PSD sa se delimiteze de declaratiile lui Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis si sa-l excluda din partid. "Somam public PSD sa se delimiteze ferm de...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile in scop politic. In opinia sa, referințele la antisemitism și nazism in disputa politica sunt iresponsabile, reprezinta o acțiune periculoasa care poate genera manifestari antisemite și

- Acuzațiile lui Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis l-au revoltat pe realizatorul B1 Tv Radu Banciu, care a comentat acest subiect in cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”.Purtatorul de cuvant al Bisericii Catolice, dupa ce Laufer l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: 'Ba, baiatule...Bate…

- Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat marti seara, la un post de televiziune, ca afirmatiile lui Ilan Laufer despre Klaus Iohannis sunt „extrem de grave” si a indicat ca Laufer a fost numit odata...

- “As fi vrut sa nu vad, dar, oricine, cu un minim interes pentru actualitate, care se informeaza, poate constata convergenta acestor dorinte sau intentii de daramare ale Guvernului actual. E asa o disperare mare sa plece Guvernul PSD-ALDE! Ca sa ce, cine sa vina, cu ce sprijin parlamentar? De fapt, eu…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca limbajul și amenințarile folosite de președintele Romaniei la adresa liderilor coaliției de guvernare sunt total inacceptabile. Președintelui ii este teama și de aceea reacționeaza așa, crede eurodeputatul social-democrat. "Limbajul și amenințarile…