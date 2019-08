Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Romania vizeaza un portofoliu de Comisar EU pt Transport, Energie si Mediu Foto arhiva România vizeaza un portofoliu de comisar european responsabil pentru Transporturi, Energie sau Mediu - afirma premierul Viorica Dancila. Potrivit acesteia, autoritatile de la Bucuresti…

- Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu, a declarat, astazi, la Vaslui, premierul Viorica Dancila. Autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri – o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de Uniunea Europeana, a mai…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca în urmatoarea perioada va trimite catre Bruxelles doua propuneri de comisar european: o femeie și un barbat. Dancila a precizat ca nu s-a luat o decizie clara privind numele care vor fi propuse. Președintele PSD a invocat faptul ca presedintele…

- Premierul Dancila l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru alegerea sa in aceasta functie si multumit Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE, potrivit comunicatului. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura…

- Premierul Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre președintele actual al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care il propune pe Ioan Mircea Pașcu, fost europarlamentar, pe funcția de comisar european interimar desemnat de Romania, potrivit unor surse politice din PSD, citate de Mediafax. …

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Galați, ca a avut deja discuții cu șefi de guverne din Uniunea Europeana pe tema imparțirii posturilor de comisar in viitoarea Comisie Europeana. Ea a menționat trei domenii pentru care Romania ar fi interesata sa desemneze…