Orban: Securitatea Ungariei depinde de stabilitatea Turciei

'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa ramana puternica si capabila sa pastreze pacea in regiune si sa tina sub control migratia ilegala spre Europa. Orban si-a exprimat aprecierea fata de primirea de catre Turcia a cateva milioane de refugiati din tarile vecine, si i-a multumit lui Erdogan pentru 'indeplinirea integrala' a acordului Ankarei…