- Biroul Politic National al PNL se va reuni joi, la ora 13,00, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. In jurul orei 16,00, premierul desemnat, Ludovic Orban, va depune aceste documente la Parlament. Potrivit unor surse liberale, inainte…

- De ultima ora. Vezi cu ce Guvern merge Ludovic Orban la Cotroceni – surse Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, joi, ca a convocat pentru vineri, la ora 09.00, Biroul Politic Național pentru a stabili strategia. „Maine, la ora 9:00, am convocat Biroul Politic National al Partidului National Liberal…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PNL a reușit sa obțina susținerea in Parlamentul European a Laurei Codruța Kovesi, candidata la șefia Parchetului UE, in ciuda campaniei agresive a PSD și Guvernului. El a precizat ca joi se va pronunța Consiliul UE asupra candidaturii lui Kovesi.„Maine…

- Fostul lider PDL Vasile Blaga, seful primei campaniei prezidentiale a lui Klaus Iohannis, nu va mai detine fraiele campaniei de realegere, spun surse din PNL.Intr-o ședința a conducerii PNL care se va desfasura luni, liderul formatiunii Ludovic Orban va propune echipa de campanie la prezidentiale.…

Consiliul National al Partidului National Liberal se reuneste, joi, la Romexpo, presedintele Klaus Iohannis urmand sa participe la reuniune.