Orban: Şansele de a reuşi învestirea viitorului Guvern sunt foarte mari Premierul desemnat Ludovic Orban, presedinte al PNL, s-a declarat increzator, la finalul consultarilor cu partidele care au votat motiunea de cenzura, in sansele de a reusi investirea viitorului Guvern, precizand ca acestea sunt "foarte mari".



"Am stabilit un cadru de colaborare care va fi materializat sub forma unor intelegeri care vor fi validate in conducerea PNL si in conducerea formatiunilor politice. Suntem pe un drum bun, am facut pasi seriosi inainte si sunt la fel de increzator ca si in momentul desemnarii ca sansele noastre de a reusi investirea Guvernului sunt foarte mari",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

