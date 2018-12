Stiri pe aceeasi tema

- In PNL nu este liniște, iar Ludovic Orban, dupa ce a scapat de un puci organizat de foștii PDL-iști in echipa cu o parte a liberalilor, acum pare sa-și fi consolidat poziția și incepe sa faca jocurile pentru alegerile europarlamentare.Citește și: Elena Udrea, dezvaluiri EXPLOZIVE dupa trei…

- Intrebat intr-o conferinta de presa daca PNL a definitivat lista cu candidatii partidului pentru europarlamentare, Ludovic Orban a raspus negativ, mentionand ca e o procedura care nu este foarte simpla. "Nu. E o procedura care nu este foarte simpla. De altfel, se stie ca noi realizam si…

- Claudiu Saftoiu ii reproșeaza lui Ludovic Orban comandarea unui sondaj de opinie pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la Bruxelles, in condițiile in care deja 47 de liberali s-au inscris, iar liderul PNL s-a antepronunțat in cazul primarilor Mircea Hava și Gheorghe…

- Victor Ponta va candida la europarlamentare, pe lista noului sau partid, PRO Romania! Fostul președinte al PSD ii lanseaza o provocare urmașului sau in fruntea social-democraților. Deputatul Ponta vrea ca deputatul Liviu Dragnea sa fie cap de lista la PSD la algerile din primavara lui 2019.Aflat…

- Alegerile europarlamentare pun pe jar politicienii romani. Recent, presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca 49 de liberali si-au depus candidatura pentru a figura pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare. Printre ei, nume importante precum Crin Antonescu sau Alina Gorghiu. Totodata,…

