- Ludovic Orban a declarat joi seara, la Romania TV, ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat ca va fi premierul Romaniei, daca PNL caștiga alegerile parlamentare și l-a ironizat pe Dacian Cioloș. "Cu siguranta, dupa referendum si dupa alegerile…

- ''Obiectivul PNL este de a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania cat mai repede posibil. Este clar ca majoritatea guvernamentala s-a șubrezit și continua sa se șubrezeasca. Foarte mulți parlamentari nu mai suporta sa fie reprezentați de acest Guvern pentru ca este o rușine astazi sa…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- ”Deci președintele cere sistematic PSD-ului sa plece de la guvernare. PNL face același lucru. Ludovic Orban are comportamentul unui viitor prim-ministru și președintele garanteaza, bine, i-a garantat și lui Predoiu, același lucru, ca va fi prim-ministru. Lucrurile se indreapta, dupa opinia mea, intr-o…

- PNL lanseaza un mesaj pentru USR și PLUS, sa-l susțina pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, la Digi24, ca apariția unui alt candidat de dreapta ar putea „într-un fel sa creeze probleme suplimentare”. „Adversarul…

- Dan Barna a fost intrebat, in cadrul unei emisiuni la Digi 24, cu cine ar vota in turul 2 al alegerilor prezidentiale in situatia in care candidati ar fi Dacian Ciolos si Klaus Iohannis."Daca vom ajunge la situatia respectiva si Dacian Ciolos va fi candidatul aliantei, voi vota cu Ciolos.…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca aparitia unei noi candidaturi la alegerile prezidentiale, pe dreapta, nu face decat sa confuzeze suplimentar si sa creeze probleme presedintelui Klaus Iohannis. Liberalul arata ca, printr-o alianta a fortelor de dreapta, presedintele in functie poate castiga din…