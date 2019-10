Orban: Să punem în practică recomandările din MCV Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie facuta o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, obiectiilor, solicitarilor si recomandarilor din raportul pentru MCV. Ele trebuie coroborate cu punctele de vedere exprimate de Comisia de la Venetia si trebuie adoptat un plan de actiune pentru a pune in practica recomandarile. Pozitia noastra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

