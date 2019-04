Orban, replică pentru parlamentarul USR Iulian Bulai ”Atata poate. Atata poate. Il sfatuiesc sa se plimbe pe DN1, prin pasajul de la Baneasa, sa mearga pe cele șase benzi de pe DN1 și pe cele doua pasaje supraterane, care cat de cat au permis sa se circule pe DN1. Sa mearga in zona de Nord a Centurii Bucureștiului pentru ca singura largire la patru benzi s-a facut in timpul mandatului meu, chiar daca nu am reușit eu sa termin. Sa se plimbe pe Drajna-Fetești, sa se plimbe pe Fetești-Cernavoda, sa se plimbe pe autostrada de centura a Piteștiului, sa se plimbe pe DN6, DN7, pe o mulțime de drumuri naționale. Și, de asemenea, ii spun ca in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

