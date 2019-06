Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut demisia directorului Televiziunii Române, Doina Gradea, acuzând aparitia lui Liviu Dragnea la emisiunea "Viata Satului” și, în context, afirmând ca postul public de televiziune se transforma în organul de propaganda…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat pe Olguța Vasilescu și Claudiu Manda ca au facut nunta in post. In replica, Olguța Vasilescu i-a explicat ca ei au facut cucunia religioasa inaintea postului și doar petrecerea a fost acum. Olguța Vasilescu l-a numit pe Orban drept ”penibil”.Citește…

- "Chemam pe toti cetatenii romani sa vina alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de Partidul National Liberal in sustinerea referendumului anuntat de presedintele Romaniei pentru data de 26 mai. PNL se va implica activ si hotarat in campania pentru referendum prin toate mijloacele pe care le are…

- "Sa stiti ca nu imi vopsesc parul. Multi din adversari ma ataca ca imi vopsesc parul. Nu, asa mi-a ramas parul, iar parul meu arata de fapt sufletul meu. Sa stiti ca sufletul meu, inima mea a batut intotdeauna alaturi de voi, pentru ca intotdeauna m-am simtit apropiat de tineri, intotdeauna am avut…

- "Romanii vor ca Romania sa fie tratata ca un partener egal. (...) Vinovatii principali pentru faptul ca nu toti romanii beneficiaza de apartenenta Romaniei la UE e acest guvern, pentru ca acest guvern a declansat un conflict absurd cu institutiile UE, cu lideri europeni, cu europarlamentari europeni…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…