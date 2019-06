Orban: Renate Weber nu poate fi Avocat al Poporului, este un om care a exportat traseismul politic la nivel european

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste miercuri in sedinta comuna pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, dupa expirarea mandatului lui Victor Ciorbea. Propunerile avansate de grupurile parlamentare sunt Renate Weber din partea PSD - ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR). Comisiile…

- Parlamentul se reuneste miercuri in sedinta comuna pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, propunerile avansate de grupurile parlamentare fiind Renate Weber din partea PSD - ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR). Comisiile juridice ale celor doua Camere…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul.Stire in curs de actualizare...

- Parlamentarii se vor reuni in perioada 1-5 iulie pentru o sesiune extraordinara pentru alegerea noii conduceri a Bancii Nationale a Romaniei, dar si pentru numirea Avocatului Poporului, printre altele. "Am avut o sedinta de coalitie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare…

- Potrivit acestuia, Summitul UE de la Sibiu este fundamental pentru deciziile care se vor lua in continuare la nivel european.''PNL este angajat, alaturi de partenerii din PPE, sa duca mai departe misiunea de a construi o Europa democratica, o Europa dezvoltata, o Europa care sa ofere fiecarui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca partidul pe care il conduce este, in acest moment, singura forta politica ce are capacitatea de a reprezenta Romania la nivel european, in contextul esecurilor inregistrate, in opinia sa, de formatiunile politice aflate in prezent la guvernare.Citește…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca temele propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendum sunt fundamentale pentru evoluția societații romanești. ”Fiecare roman care s-a saturat de PSD, care s-a saturat sa fie condus de hoții care au jefuit Romania, care s-a saturat ca in fruntea…

- Seful statului a fost intampinat de liberalii Alina Gorghiu si Marilen Pirtea si s-a intalnit la intrarea in sala de plen cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila, cu care s-a salutat. Printre participantii la sedinta se numara fostii presedinti ai Romaniei…