- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca remanierea guvernamentala este modul prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, „da spaga” celor care i-au salvat scaunul de presedinte al partidului, numindu-i in functie la ministere si ca primul remaniat ar trebui sa fie premierul, Viorica Dancila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca niciun nume vehiculat ca fiind remaniabil nu este real pentru ca nu s-a discutat pana acum aceasta tema in partid. "Nu s-a discutat nimic pana acum", a spus Liviu Dragnea, dupa ce a fost intrebat daca sunt reale remanierile anuntate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va realiza o remaniere guvernamentala și ca va finaliza, lunea viitoare, evaluarea miniștrilor din cabinetul sau, scrie Mediafax.„O remanierea va exista. Luni termin evaluarea”, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban sustine ca deplange implicarea "total neoportuna si nesincera a PSD si a lui Liviu Dragnea" in referendumul pentru familie, argumentand ca, daca nu se va aduna cvorumul pe tema modificarii Constitutiei, este vina exclusiv a faptului ca "liderul social-democrat a incercat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca nu are emotii ca va fi revocat de la conducerea Camerei Deputatilor, scrie News.ro. Intrebat daca are emotii avand initiativa anuntata de liberali in acest sens, Liviu Dragnea a raspuns scurt: ”Nu”.Conducerea PNL a decis, luni,…