Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca "Guvernul este in cea mai proasta situatie”, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.„Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul “cel mai potrivit”, cand va considera ca Guvernul este in “cea mai proasta situatie” si sunt “cele mai mari sanse” ca aceasta sa treaca,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca „Guvernul este in cea mai proasta situatie“, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.

- Congresul PNL din acest weekend a starnit rumoare la nivel naționale, dupa ce președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a condamnat pe aleșii din teritoriu care fac «blaturi» cu PSD. Ioan Turc, președintele organizației județene PNL Bistrița-Nasaud, spune ca nu s-a simțit deloc vizat de aceasta remarca.

- Consiliul Național al PNL s-a intrunit duminica, la București, prezidat fiind de președintele partidului, Ludovic Orban. Cu acest prilej, s-au desprins din discursuri cateva idei interesante, in special legate de planurile liberalilor pentru anul viitor și, mai ales, pentru 2020. Pana atunci, insa,…

- UPDATE – ora 16:30 – In capitala a avut loc, astazi, Consiliul National al PNL, la care liberalii au decis sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale; de asemenea, sa-l desemneze pe presedintele partidului, Ludovic Orban, pentru functia de premier.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile”, le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie ”sa dea cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins, duminica, orice asociere intre numele sau si redeschiderea dosarului "Transalpina 3" instrumentat de DNA, afirmand ca informatiile aparute in presa sunt tendentioase si nu au nicio legatura cu...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa congresul PSD, ca Jandarmeria si Politia Locala au fost transformate in instrumente de lupta a PSD impotriva cetatenilor si ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba".

- Decizia pronuntata luni de instanta suprema este definitiva, fiind mentinuta astfel decizia luata in 31 ianuarie 2017 de un complet de trei judecatori al instantei supreme. "Ma consider nevinovat. Nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la ultimul termen in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca asteapta ca instanta sa consfiinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate ultimul termen in dosarul sau, afirmand ca asteapta ca instanta ''sa consfinteasca'' faptul ca nu a savarsit nicio infractiune. "Astazi este ultimul termen,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in cazul infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, parlamentarii liberali vor ataca la CCR hotararea de constituire a comisiei. "Le atrag din nou atentia acestor oameni:…

- Conducerea executiva a CNAS a prezentat in cursul zilei de 12 februarie Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, si Consiliului de Administratie al institutiei principalele elemente de noutate ale Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a raspuns luni acuzatiilor presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit carora PNL ar fi „ca o fata in casa a statului paralel” si ar fi ramas liberal doar cu numele. Orban a replicat ironic spunand ca nu cunoaste cine este statul paralel, dar stie ca presedintele…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Afirmațiile au fost facute la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. ”Maxima gravitate” "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate de clare si, ca o ironie a sortii, lucrurile au devenit clare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Dezbateri pe tema ultimelor modificari in legislatia muncii Presedintele Comisiei Economice a Senatului, Florin Câtu, a anuntat ca o va invita saptamâna viitoare pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, sa prezinte în cadrul acestui for masuri adoptate. PNL a organizat…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca acesta a aratat responsabilitate atunci cand a desemnat o, transmite Realitatea.net. "Eu am vorbit intotdeauna despre echilibru si faptul ca avem nevoie de normalitate in Romania. Deci relatia pe care o voi…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, dupa intalnirea avuta cu presedintele PNL, Ludovic Orban, ca decizia referitoare la sustinerea Guvernului Dancila urmeaza sa fie luata la ora 14,00 de parlamentarii Uniunii, dar ca o discutie politica pe aceasta tema, cu alte formatiuni, ar fi trebuit…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca asteapta declaratii publice si precizari din partea liderilor politici privind afirmatiile fostului premier Tudose referitoare la steagul secuiesc. Kelemen Hunor s-a referit la afirmatia ex-premierului privind reintroducerea pedepsei capitale…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca prim-adjunctul SRI, Adrian Ciocirlan, face parte din statul paralel si colaboreaza cu anumite persoane pentru solutionarea „corespunzatoare” a unor probleme din justitie, el intentionand sa sesizeze, Comisia parlamentara SRI.

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, dupa discutiile avute cu presedintele României, Klaus Iohannis, ca PNL a luat decizia de a nu participa la nicio forma de guvernarea a PSD, decizie care a fost comunicata si sefului statului.

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, ”se face ca ploua” in privinta influentei nefaste a sistemului paralel de putere asupra justitiei, in loc sa ia atitudine.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca solicita demisia sefului Inspectoratului General de Politie si a ministrului de interne Carmen Dan, despre care a afirmat ca nu are autoritate, si i-a cerut premierului Mihai Tudose "sa nu mai planga" la televizor ca nu…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. „Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala,…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…